Drake ha postato sui social una nuova canzone, ‘8am in Charlotte’

Non la si trova almeno per ora nei servizi di streaming e nemmeno in forma ufficiale su YouTube. Drake ha scelto di pubblicare la nuova 8am in Charlotte sul suo profilo Instagram e su Twitter, via Ovo Sound.

Il pezzo farà parte presumibilmente dell’album For All the Dogs che uscirà domani. Nel video appare il figlio del rapper, Adonis, che spiega la storia della copertina dell’album che ha disegnato e che ritrare una capra che fugge dai mostri e animali. «It’s Daddy Goat», spiega il bambino. Il padre gli chiede se vuole dire quanti soldi ha guadagnato vendendogli il disegno, Adonis risponde: «Oh please…».

Anticipato da Slime You Out, l’album uscirà in corrispondenza della prima delle due date di Drake nella sua Toronto.

Il video su X e Instagram: