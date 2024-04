Drake ha dovuto rimuovere il suo dissing a Kendrick Lamar

Drake è stato costretto a rimuovere da internet il suo dissing contro Kendrick Lamar, Taylor Made Freestyle. Il brano, pubblicato una decina di giorni fa, era una seconda risposta (dopo la precedente Push Ups) a Like That di Kendrick Lamar, in cui il rapper di Compton aveva attaccata lo stesso Drake e J Cole.

La particolarità di Taylor Made Freestyle è anche il motivo per cui è stata rimossa. La traccia infatti conteneva due strofe – generate con l’IA – di Tupac Shakur e Snoop Dogg, entrambe in forma di dissing a Lamar. Se Snoop si è era limitato a una story sui propri social in cui sorpreso si domandava «Cosa hanno fatto? Quando? Come? Siamo sicuri?», i rappresentanti del patrimonio di Tupac non l’hanno presa alla leggera, pubblicando un comunicato in cui intimavano la rimozione del brano a Drake.

«Siamo davvero delusi dell’uso non autorizzato della voce e della personalità di Tupac. Non è solo una canzone che viola i diritti legali, ma è anche un palese abuso dell’eredità di uno dei più grandi artisti hip-hop di sempre. Non avremmo mai dato il permesso per questo utilizzo».

Drake, che stava spingendo per avere una traccia di risposta da Lamar, ora si ritrova punto e capo.