Drake ha annunciato un nuovo album con 21 Savage

Drake e 21 Savage hanno annunciato Her Loss, un album collaborativo in uscita venerdì 28 ottobre.

L’annuncio è apparso all’interno del videoclip di Jimmy Cooks, la collaborazione dei due rapper presente nel chiacchierato ultimo disco di Drake, Honestly, Nevermind.

Her Loss arriva a quattro mesi da Honestly, Nevermind e, con Certified Lover Boy, è il terzo disco in studio pubblicato dal rapper canadese in poco più di un anno.

I due, oltre a Jimmy Cooks, hanno già collaborato in un altro paio di occasioni come Knife Talk, brano tratto da Certified Lover Boy di Drake e Mr. Right Now, contenuto in Savage Mode II di 21 Savage e Metro Boomin.