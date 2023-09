Drake ha annunciato la data di uscita del nuovo album

Abbiamo finalmente una data di uscita per For All the Dogs, il nuovo album di Drake: potremo ascoltarlo il prossimo 22 settembre. Lo ha annunciato il rapper canadese con un video pubblicato sui propri canali social in cui si vede una performance del padre Dennis Graham.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da champagnepapi (@champagnepapi)

L’album è stato anticipato a giugno dal suo primo libro di poesie, Titles Ruin Everything, scritto con Kenza Samir, amica di lunga data e collaboratrice alla scrittura delle sue canzoni che ha contribuito ad album come Views e If You’re Reading This, It’s Too Late. Un progetto a cui Drake tiene moltissimo: «Non so se ho mai voluto di più che le persone comprassero o sostenessero qualcosa nella mia vita», ha scritto su Instagram (qualcuno ha commentato «William Drakespeare», qualcun altro ha scritto «sarà il primo libro che leggerò nella mia vita»).

Ad agosto Drake aveva svelato anche la copertina dell’album: un cane bianco con gli occhi rossi su uno sfondo nero, disegnato dal figlio Adonis di cinque anni.