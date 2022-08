Drake e Nelly Furtado hanno cantato insieme ‘I’m Like A Bird’

Nelly Furtado ha fatto una rara apparizione dal vivo a sorpresa questa settimana per cantare due dei suoi successi insieme a Drake all’evento OVO Presents All-Canadian North Stars del rapper a Toronto.

La Furtado, che non si esibiva dal vivo da quasi cinque anni, ha eseguito Promiscuous prima di essere raggiunta da Drake sulle note di I’m Like a Bird.







«Grazie al cielo sono una persona gentile, umile, che parla bene, mi piace trattare con le persone nel modo giusto, perché è l’unico modo per far sì che la prossima persona esca di casa e faccia quello che sta per fare ora», ha detto Drake presentando la sua collega canadese, facendo notare la sua lunga assenza dal palco.





«Non mi interessa quanto forte avete cantato stasera, in questo momento ho bisogno che cantiate ancora più forte», ha poi aggiunto. Nelly Furtado, vincitrice di un Grammy, non va in tour dal 2017, anno in cui ha pubblicato il suo ultimo album in studio, The Ride. Tuttavia, nell’ultimo anno la cantante è tornata nel mondo della musica, pubblicando un EP con il duo di produzione tedesco Quarterhead nel maggio 2021, seguito da una ristampa del suo album Loose del 2006.



Il cameo della Furtado prosegue la celebrazione della città natale di Drake per gli hitmaker dell’era TRL, visto che lo stesso rapper ha fatto un’apparizione a sorpresa con i Backstreet Boys in occasione della visita della band a Toronto.