Drake contro Childish Gambino: «‘This Is America’ è sopravvalutata, ha ricevuto troppi premi»

Stanchi dell’infinito beef tra Salmo e Luchè? Sentite il bisogno di un dissing che va al di fuori degli stereotipi regionali? Eccovi accontentati: Drake se l’è presa con Childish Gambino.

It’s All a Blur, il nuovo tour di Drake – il primo da quello condiviso coi Migos del 2018 -, è iniziato lo scorso mercoledì a Chicago con uno stage design iper moderno che ha ricordato in qualche modo quello del tour di The Life Of Pablo di Kanye West e Drizzy al centro di un palco aperto sui quattro lati, un ologramma di se stesso (da giovane) con cui esibirsi e una statua dedicata a Virgil Abloh.

I bordi rialzati del palco invece sono stati pensati come stringhe di led su cui Drake ha deciso di far scorrere alcuni suoi pensieri, commenti, pareri. Uno di questi è stato dedicato a Donald Glover aka Childish Gambino: «La sopravvalutata e troppo premiata hit This Is America». Il motivo di questo diss è da ritrovare in un’intervista di qualche mese fa dell’ideatore di Atlanta con GQ in cui spiegava come uno dei suoi più grandi successi – This Is America – fosse inizialmente nato come dissing track a Drake. «Era un modo divertente per dissare Drake», ha raccontato Gambino, «Ma poi è uscita una cosa troppo dura e ho preferito giocarci e fare altro». Così il brano è passato da essere un dissing a Drake ad «una riflessione sulla cultura del 2018».

Ci dobbiamo aspettare un freestyle di risposta di Childish Gambino? Immaginiamo abbia di meglio da fare.