Drake come Michael Jackson: 13 canzoni al numero 1 della classifica USA

Drake, grazie alla sua collaborazione con J. Cole First Person Shooter, ha ufficialmente raggiunto Michael Jackson come l’artista maschile con il maggior numero di canzoni al n. 1 nella classifica americana Billboard Hot 100. In totale i brani sono 13, proprio come MJ, che ha raggiunto questo traguardo nel nel 1995 con You Are Not Alone. Un traguardo che il rapper ha celebrato con questa foto pubblicata su Instagram, in cui c’è Michael che si fa un selfie allo specchio: «Mooooooooood», ha scritto.

Con i loro 13 numeri uno, Drake e Michael Jackson sono al quarto posto della classifica degli artisti con più successi in USA: in vetta ci sono i Beatles con 20 numeri 1, poi Mariah Carey con 19 e Rihanna con 14. Gli ultimi sette singoli di Drake sono stati in cima alla classifica solo una settimana prima di scendere di posizione. In My Feelings, nel 2028, è invece rimasto per 10 settimane al primo posto.