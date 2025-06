Drake, annunciati due concerti in Italia

Qualcosa è cambiato negli ultimi anni nel mondo dei grandi concerti e l’Italia ora è saldamente all’interno dei world tour dei grandi artisti internazionali.

L’ultimo ad annunciare in questa estate caldissima – dove vedremo tra i tanti Bruce Springsteen. J Balvin, Kendrick Lamar & SZA, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Post Malone – è Drake.

Il rapper canadese arriverà nel nostro paese piuttosto presto, il 29 e 30 agosto. La location scelta è l’Unipol Forum di Milano. Special guest: Partynextdoor. I due concerti faranno parte del $ome $pecial $hows 4 EU tour. «Per la prima volta in sei anni Drake farà le hit, vecchie e nuove, al di là dell’oceano».

I biglietti saranno in vendita mercoledi 4 giugno con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard, giovedì 5 giugno alle 12 per gli iscritti a My Live Nation. La vendita generale sarà aperta venerdì 6 alle 12.