Drake annuncia il disco e Lil Nas X risponde così

Lil Nas X ha ‘trollato’ Drake pubblicando una parodia della artwork di Certified Lover Boy, disco in uscita il 3 settembre.

Solo qualche giorno fa Drake aveva confermato l’uscita del nuovo disco pubblicando la copertina che ritrae 12 emoji raffiguranti donne incinte. Ecco la foto:





Non è tardata la risposta del cantante di Old Town Road, che ha pubblicato la sua versione della copertina di Drake, questa volta con degli uomini:





Montero, il disco di Lil Nas X, uscirà il 17 settembre. Non è la prima volta che Lil Nas X crea parodie dei lavori di Drake: già nel 2019 aveva annunciato che il suo disco si sarebbe chiamato Nothing was the same (sì, come quello di Drake), postando anche qui la copertina sui social (sì, come quella di Drake).

i’ve decide to title the album “nothing was the same” here’s the artwork my team and i worked very hard on pic.twitter.com/AcZoXbzNk3 — MONTERO 🦋 (@LilNasX) May 29, 2019

La saga continua.