Dr. Dre ricoverato in ospedale per sospetto aneurisma

Dr. Dre ha rassicurato i fan dopo esser stato ricoverato in terapia intensiva in seguito a un sospetto aneurisma cerebrale.

«Sto andando alla grande», ha scritto il rapper e producer su Instagram: «Grazie alla mia famiglia, ai miei amici ai fan che hanno mostrato vicinanza. Sarò fuori dall’ospedale presto».

Secondo TMZ, Dre è stato ricoverato in terapia intensiva il 5 gennaio e attualmente sarebbe sotto osservazione. Per ora le notizie sono limitate al suo post Instagram, e intanto sono diversi gli artisti che gli stanno augurando pronta guarigione. Sotto i tweet di LL Cool J, Kaytranada, Ice Cube:

Send your love and prayers to the homie Dr. Dre. pic.twitter.com/dWSgzunpjj

— Ice Cube (@icecube) January 6, 2021