Dr. Dre: «’Missionary’, il disco con Snoop Dogg, è quasi finito. E sarò nel nuovo di Eminem»

È un momento d’oro della carriera di Dr. Dre. Il producer di Compton negli ultimi due anni ha infatti vinto un Emmy Award per Outstanding Variety Special (Live) per lo show all’halftime del Super Bowl (in cui parteciparono anche 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar) nel 2022, un Grammy Award alla carriera (come membro degli NWA) nel 2024 e una stella sulla Walk of Fame a Hollywood solamente qualche giorno fa.

L’altra sera, invitato al late show di Jimmy Kimmel, Dre ha però fatto capire che non ha alcuna intenzione di perdere lo slancio di questo biennio. Il primo annuncio della serata è stato l’album collaborativo con Snoop Dogg (anche lui presente all’intervista). Nei mesi passati Snoop aveva già spoilerato questa collaborazione, ma ora il progetto ha un nome: l’album si chiamerà Missionary («Il nostro primo album assieme, nel ‘93 si chiamava Doggystyle, abbiamo pensato di ribaltarlo») e il producer entrerà in studio a mixarlo a metà aprile. Tra gli ospiti ci sarà 50 Cent; a confermarlo è stato lo stesso rapper che ha raggiunto i due colleghi durante lo show.

«Ho parlato con lui e mi ha detto che potevo dirlo», ha poi dichiarato Dre, «Eminem sta lavorando ad un nuovo album che uscirà quest’anno». Dre ha continuato: «Andrò a sentire l’album domani. Eminem è uno che non spoilera molto, quindi domani è la prima volta che sentirò tutto il disco. Ci saranno anche dei miei brani». Il disco non ha però ancora un titolo o una data di uscita.

Dre ha così concluso: «Nella vita mi hanno dato una marea di demo di emergenti da ascoltare. Gli unici che ho apprezzato sono stati quelli di Snoop e Eminem».