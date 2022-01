Dopo l’arresto, Neima Ezza risponde con una canzone

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo dell’arresto di Baby Gang e Neima Ezza, due rapper del collettivo Seven 700 di Milano – in particolare della zona San Siro – arrestati con l’accusa di aver compiuto diverse rapine. Di loro si era parlato molto già alcuni mesi fa, dopo gli scontri con la polizia a piazza Selinunte, e l’arresto è diventato un caso nazionale (noi ne abbiamo parlato in due articoli, che potete leggere qui e qui).

Poco fa Neima Ezza ha pubblicato un brano per parlare di quello che è successo e delle reazioni di media e pubblico. Il pezzo si intitola Risposta e, dice la descrizione del video pubblicato su YouTube, è stato «registrato a casa dell’artista poiché al momento si trova agli arresti domiciliari da innocente».

Accompagnato da un beat essenziale per drum machine e pianoforte, Neima Ezza dice di essere innocente, che ha la “casa piena di agenti, mentre la bimba piange”, che ha sempre “dubitato del lavoro” della polizia e che il suo “contratto di lavoro vale dieci volte il loro”. Poi il racconto dei media che “non sanno che succede dentro un bilocale”, i commenti razzisti sui social, “l’italiano medio che insulta senza sapere” e il pubblico che si “beve qualsiasi stronzata che passa in televisione”. Ecco il video: