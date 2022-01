Dopo la morte del figlio, Sinéad O’Connor è stata ricoverata in ospedale

Pochi giorni dopo la morte del figlio Shane, scomparso a solo 17 anni, Sinéad O’Connor è stata ricoverata in ospedale. Secondo la ricostruzione della CNN, la cantautrice ha chiesto aiuto dopo una serie di post – ora cancellati – su Twitter, dove diceva di voler «seguire» il figlio perché «vivere senza di lui non ha senso».

«Ogni cosa che tocco, la rovino. Ero rimasta solo per lui, e ora non c’è più», aveva scritto, dicendo di sentirsi «persa» e in colpa per quello che è successo. Poi l’annuncio del ricovero: «Senza mio figlio sono persa, l’ospedale aiuterà. Ma è solo un ritardo, perché lo troverò».

Più tardi, dopo aver cancellato i post, O’Connor è tornata su Twitter per scusarsi con i fan e rassicurarli: «Mi spiace, ma sono sconvolta. Mio figlio era l’amore della mia vita. Sono rovinata senza i lui. Mi spiace se ho turbato qualcuno».

I’m sorry for what I tweeted yesterday. I’m very upset. My son was the love of my life. I am sorry I’ve upset tusla and just about every other human being on earth also. I am ruined without my son. I am sorry I’ve upset anyone. I’m a twat.

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 14, 2022