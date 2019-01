Dopo “Il Genio”, Gianluca De Rubertis diventa “Il Plagio”: guarda il video in anteprima

Esiste ancora il maschio alfa? È questa la domanda alla quale cerca di rispondere Gianluca De Rubertis, cantautore pugliese noto anche per essere la metà de Il Genio (sì, quelli di Pop Porno).

Nel suo nuovo progetto, chiamato semplicemente Il Plagio, De Rubertis prende di mira il maschio rude e sicuro di sé, in un mondo, quello attuale, in cui «le disparità sessuali vengono messe alla gogna, e la figura del dandy attanagliato dalle sue personalissime filosofie è quanto meno derisa, se non del tutto dimenticata».

Per il brano, di cui vi mostriamo il video in anteprima, Gianluca ha collaborato con Camilla Magli, cantante e autrice che i più attenti ricorderanno aver già visto sul palco di X Factor 2014.

Questa la cover del singolo, su tutti i digital store da domani: