Dopo i sold out a Milano e Roma, i Pinguini Tattici Nucleari faranno un tour negli stadi

Dopo i sold out a San Siro e all’Olimpico, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un tour negli stadi (e in qualche spazio all’aperto). La band ha annunciato dieci date estive, di cui otto negli stadi.

Non è una fake news, anche se Fake News è il titolo dell’album del gruppo che uscirà il 2 dicembre. Oltre a raddoppiare gli stadi a Milano e Roma, la band partirà con una data zero il 7 luglio al Parco San Giuliano di Venezia, per poi esibirsi sui campi da gioco di Firenze, Torino, Bari, Messina, e chiudere (per ora?) a metà agosto Red Valley Festival di Olbia.

«Pensare di essere riusciti ad arrivare fin qui» hanno detto i Pinguini dopo i primi due sold out fatti in pochi giorni, se non ore «non deve essere soltanto una celebrazione, ma un simbolo per tutti quelli che sognano di fare questo mestiere e partono da zero, come noi dieci anni fa. È ancora più significativo arrivare a questo traguardo da band, in un mondo di artisti singoli. Se anche a una sola persona verrà voglia di fondare un gruppo e mettersi a suonare con loro in una sala prove, dopo aver visto un nostro concerto, ci sentiremo onorati e carichi di responsabilità. Ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che hanno reso questi concerti possibili».

Ecco le date:

7 luglio 2023 Venezia Parco San Giuliano (Mestre)

11 luglio 2023 Milano Stadio San Siro SOLD OUT

12 luglio 2023 Milano Stadio San Siro

15 luglio 2023 Firenze Stadio Artemio Franchi

19 luglio 2023 Torino Stadio Olimpico

23 luglio 2023 Roma Stadio Olimpico SOLD OUT

24 luglio 2023 Roma Stadio Olimpico

27 luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

30 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo

13 agosto 2023 Olbia Red Valley Festival