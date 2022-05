Dopo i palazzetti, Brunori non si ferma più: ecco tutte le date del tour estivo

Dopo due anni di attesa causa pandemia, nel mese di maggio Brunori ha finalmente debuttato sui palchi dei principali palazzetti italiani. Concerti molto attesi (qui il racconto di quello a Roma), che segnano l’inizio di una fase nuova per la carriera del cantautore dopo l’uscita dell’album Cip!, e che hanno avuto un grande successo.

Il tour nei palazzetti si chiuderà tra poco (le ultime date saranno a Jesolo il 26 maggio, a Bologna il 29 e il 4 giugno a Torino), ma Brunori non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il cantautore continuerà a suonare per tutta l’estate, con una serie di date nei principali festival italiani. Qui sotto la lista completa. I biglietti, invece, sono disponibili a questo link.

21 giugno – Cosenza (RestartLiveFest)

24 giugno – Milano (Milano Summer Festival)

30 giugno – Roma (Rock in Roma)

2 luglio – Perugia (L’Umbria che spacca)

6 luglio – Genova (Goa-Boa_Preview)

24 luglio – Lucca (Lucca Summer Festival)

31 luglio – Tarvisio (No Borders Music Festival, in acustico)

4 agosto – Taormina (Teatro Antico)

6 agosto – Fasano (Locus Festival)

13 agosto – Ascoli Piceno (Ascoli Summer Festival)

28 agosto – Santa Sofia (Acieloaperto)