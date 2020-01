Doors e Nirvana insieme: John Densmore suonerà con Robby Krieger e Krist Novoselic

Giovedì prossimo, il 23 gennaio, i due membri superstiti dei Doors – il batterista John Densmore e il chitarrista Robby Krieger – faranno una rara apparizione insieme a un concerto di beneficenza a Los Angeles. Sono passati un paio di anni dall’ultima volta che hanno calcato un palco insieme e, a una settimana dal concerto, Densomer ha detto a Rolling Stone che lui e Krueger non hanno ancora deciso la scaletta.

“Ci sono abituato”, ci ha detto Densmore. “Ero io che facevo le scalette per i concerti dei Doors, perché nessun altro l’avrebbe fatto. Appena prima di salire sul palco mi mettevo lì seduto e dicevo ‘Ok ragazzi, andiamo, con cosa apriamo?’ E decidevamo tre o quattro pezzi, fine. Avere a che fare coi musicisti è come avere a che fare con dei gatti”.

Homeward Bound – questo il nome dell’evento che ospiterà il concerto di giovedì – si occupa di combattere il fenomeno degli homeless in California. Per l’occasione la lineup comprende anche Jason Mraz, Fitz and the Tantrums, Ingrid Michaelson e Maddie Poppe. Densomer e Krueger suoneranno per 30 minuti insieme a Krist Novoselic dei Nirvana al basso e altri artisti alla voce. L’unico requisito per sostituire Jim Morrison, ci ha detto Densomre, è “che il cantante abbia dei pantaloni di pelle – è quella la cosa fondamentale”.

Le parti della scaletta che sono già state decise prevedono alcune collaborazioni di alto livello: il figlio di Willie Nelson, Micah, apparirà in “Roadhouse Blues”, Haley Reinheart canterà una versione minimalista di “People Are Strange”. Densmore ci ha anche detto che la versione di “Light My Fire” avrà diversi cantanti e che Dave Stewart degli Eurythmics ha chiesto espressamente di poter cantare “Hello, I Love You”. “Di solito non la facciamo live quella, ma stavolta perché no”, ha aggiunto.

Densmore e Krieger hanno suonato insieme un po’ di volte nell’ultimo decennio: ad esempio nel 2016 a un concerto benefico per la ricerca contro il cancro in onore dell’ex tastierista dei Doors Ray Manzarek, oppure nel 2017 al Museum of Pop Culture di Seattle. Nonostante suonino insieme solo di tanto in tanto, però Densmore ci ha detto che per lui tornare sul palco con Krueger è come andare in bicicletta. “Quando hai suonato questi pezzi ogni sera per molti, molti anni, ce li hai semplicemente nel sangue. Sono parte di te”.