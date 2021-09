‘Donda’ di Kanye West è già un disco da record

Forse l’attesa di Donda è essa stessa Donda, scrivevamo qualche giorno fa. Sicuramente è una buona strategia di marketing. Pubblicato nella giornata di domenica 29 agosto, il nuovo album di Kanye West ha già battuto alcuni record sul fronte dello streaming. Non è solo la prova della popolarità del rapper, ma anche la misura di quanto atteso fosse l’album.

Nelle classifiche di Apple Music Donda è arrivato al primo posto in 152 Paesi nel giro di 24 ore, un record assoluto. Sempre su Apple, è il disco del 2021 più ascoltato nel giorno dell’uscita e il terzo nella storia della piattaforma.

Anche su Spotify è l’album più ascoltato nel primo giorno di uscita nel 2021: fino a sabato il primato era di Sour di Olivia Rodrigo.

Jail, uno dei pezzi dell’album con Jay-Z, è entrato al numero uno nella classifica americana di Spotify con 4.277.000 stream, un numero record per il 2021. Attualmente ne ha oltre 7 milioni. Le altre canzoni più ascoltate del disco su Spotify sono nell’ordine Hurricane, Off the Grid, God Breathed e Praise God.

Quante persone lo stanno ascoltando per intero? L’album è molto lungo, un’ora e 48 minuti. Non a caso, c’è una grande differenza fra il numero di stream di Jail, che è la seconda canzone del disco dopo il Donda Chant introduttivo, e l’ultima Jesus Lord pt 2: oltre sette milioni contro un milione e mezzo.

Man. This album Is 27 songs long. I lost steam after 8 but I am giving it a 1ce thru (the target demo for this album 14-26) but y’all gotta chill on this need to “DECLARE FIRST!”—-classics can’t be claimed 24 hours after some product comes out. I’ve seen it backfire both ways

— B.R.O.theR. ?uestion (@questlove) August 30, 2021