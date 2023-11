Domenica il freestyle torna a Milano

Muretto Milano, istituzione nella scena del freestyle milanese, e Malaga Sin City, social bar in zona Famagosta (in via Schievano 8), hanno annunciato per domenica 12 novembre una freestyle battle. A sfidarsi sul palco del Sin City saranno quattro squadre, ognuna formata da quattro MC, composte sul momento da altrettanti capisquadra del Muretto. Il momento di formazione dei team comincerà alle 18:00 e, dopo tre ore, avrà inizio la competizione.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta dai rapper Drimer e Trauma insieme a una leggenda a sorpresa del freestyle italiano. Alla console invece ci sarà DJ MS. L’iscrizione alla battle è gratuita e avverrà direttamente alla venue il giorno dell’evento. In palio ci sono i premi messi a disposizione da Malaga Sin City, Propaganda e Muretto Milano.

Un’occasione per vivere le atmosfere del freestyle e, per chi vorrà, cimentarsi in una competizione senza barriere.