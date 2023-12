Dolly Parton realizza il desiderio di un fan in ospedale e gli fa una serenata al telefono

Dolly Parton ha fatto un regalo speciale a un fan malato di cancro: la cantautrice lo ha chiamato e lo ha così aiutato a depennare una riga dalla lista dei desideri.

L’uomo è LeGrand Gold, residente nello stato dello Utah, a cui è stato diagnosticato un cancro del colon-retto al quarto stadio due anni fa. Lui e sua moglie Alice hanno creato una lista dei desideri da completare: al numero 7 c’era «Ti presento Dolly Parton». Quello che sembrava un desiderio impossibile… e invece no. Complice una story sui social diventata virale, Dolly ha chiamato la coppia.

«Sono semplicemente felice che abbiamo potuto fare il nostro viaggio insieme in questa vita», ha detto Parton a Gold al telefono. «Voglio sempre rendere felici le persone con la mia musica, con le cose che faccio e con le cose che dico. Sono semplicemente felice di sapere che ho toccato la tua vita in qualche modo. Quindi grazie per avermi onorato con questo momento».

Dopo aver parlato con Gold per quattro minuti, Parton ha concluso facendogli una piccola serenata cantando la sua I Will Always Love You..

«Mi ha cantato una canzone, ha messo il mio nome nella canzone», ha detto Gold a Billboard. «Ora mi sento come se fossi immortale». Il video: