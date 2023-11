Dolly Parton ha rifatto ‘Jolene’ insieme ai Måneskin

Continuano le collaborazioni internazionali dei Måneskin. L’ultima è con la regina del country Dolly Parton, che ha scelto Damiano e soci per rifare la sua hit del 1974 Jolene.

Il brano è disponibile come versione download esclusiva del nuovo album di Dolly, Rockstar, pubblicato il 17 novembre.

L’album è una compilation di 30 tracce tra brani nuovi e cover di classici come Purple Rain di Prince, (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones e molti altri. Tr gli ospiti del disco Paul McCartney, Elton John, Sting, Debbie Harry, Miley Cyrus, Lizzo e molti altri.

Qui un anticipo di Jolene:

