Dolly Parton: «Beyoncé ha registrato una cover di ‘Jolene’ per il suo disco country»

Dolly Parton potrebbe avere spoilerato uno dei brani presenti nel nuovo album country di Beyoncé in uscita a fine mese. Non sarà, come molti fan speravano, una collaborazione tra lei e Queen Bey, bensì una cover del suo brano più rappresentativo, Jolene.

La regina del country durante un’intervista con Knox News si è lasciata andare in qualche speculazione, rompendo un po’ il tradizionale silenzio attorno alle nuove uscite di Beyoncé: «Penso abbia registrato Jolene per il suo nuovo album country di cui sono molto curiosa. La amo, è una donna bellissima e una grandissima cantante».

«Ci siamo scritte in queste anni perché lei e sua madre sono mie fan», ha continuato Parton «ho sempre pensato fosse fantastica».

Per sapere se la cover di Jolene farà parte di Act 2 bisognerà però attendere il prossimo 29 marzo.