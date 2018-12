Dola, in anteprima il nuovo video ‘Shampoo’

S’intitola Shampoo il nuovo singolo di Dola, di cui vi presentiamo oggi il video in anteprima, ultimo nome ad aggiungersi al roster di Undamento – etichetta di Frah Quintale, Coez e Dutch Nazari – e uno degli artisti da tenere d’occhio per il 2019.

Come le precedenti uscite, anche Shampoo si contraddistingue per la miscela di cantautorato lisergico ed elettronica ormai diventata marchio di fabbrica per Dola, ed è il primo estratto dall’album di debutto in uscita nel 2019. Il brano racconta il disagio, la paranoia, la voglia di fare “tutto a modo mio” filtrata da una continua collisione di attitudini e generi musicali, il tutto traportato in video, realizzato dal regista Salvatore Delle Femmine mescolando formato digitale, VHS e pellicola Super 8.