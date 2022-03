Doja Cat si ritira? Pare proprio di sì

Qualche giorno fa, Doja Cat ha comunicato di voler lasciare la musica dopo uno scontro online con i fan che l’hanno criticata per non essersi fermata a interagire con le persone fuori dal suo hotel, in Paraguay, dove era in programma di esibirsi al festival Asunción.

«Non me ne frega più un cazzo, ho smesso, non vedo l’ora di sparire e non ho più bisogno che voi crediate in me», ha twittato Doja Cat nel mezzo di un lungo botta e risposta con i fan che le chiedevano di scusarsi per non aver accolto il loro sostegno durante la sua visita. «Tutto è morto per me, la musica è morta, e io sono una fottuta stupida per aver pensato di essere fatta per questo».

Ha concluso: «Questo è un fottuto incubo, smettete di seguirmi».

This shit ain’t for me so I’m out. Y’all take care. — mike penis (@DojaCat) March 25, 2022

L’evento nella capitale del Paraguay era stato poi annullato a causa delle condizioni meteorologiche.

Il contraccolpo nei confronti di Doja Cat è aumentato dopo che lei ha twittato di essersene andata dopo la tempesta, dicendo: «Quando ho lasciato la mattina dopo non c’era una sola persona fuori dall’hotel ad aspettarmi. Lasciatevelo dire». Un fan ha risposto, sottolineando di aver trascorso un giorno intero in hotel, aspettando invano che lei uscisse per salutarli. «Non sei mai uscita a dirci una parola», hanno scritto. «E pensi che saremmo tornati il giorno dopo?».



La cantante ha risposto così: «Mi pento di aver passato tutto il tempo a prepararmi per lo spettacolo. Mi sono fatta il culo ogni giorno per metterlo in scena per voi, ma che Dio vi benedica». Entrambi i tweet dell’artista, così come altri due che riprendono il primo, sono stati poi cancellati.

Hey don’t forget these tweets you just deleted :/ pic.twitter.com/2OMCs4Z5qH — Mor D. Lon (@andresnvrr) March 24, 2022

Conosciuta per essere un’amante dei social, in un’intervista a Rolling Stone Doja Cat aveva dichiarato: «Sono stata sicuramente una figlia di Internet, anche se ora mi sto allontanando dal web, a meno che non mi senta sola, e allora vado su Twitter e sparo dei cazzo di tweet per due ore di fila».



La presenza online di Doja Cat è quasi sempre non filtrata, e ha generato in passato risposte immediate e senza censure sia ai fan che agli hater.

Le cose sembravano cambiate il 27 marzo, quando Doja si era in qualche modo scusata con i fan in un tweet che trovate qui:

I can travel, I can eat good food, I can see new people, I can smile, I can make memories that I dreamed of having, I can laugh, I can support my family and my friends, I can learn about the world, and I can give back to everyone because of you. I do owe people shit. I owe a lot. — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022

Ma la decisione sul restare o meno nel mondo della musica è ancora incerta. L’artista ha infatti utilizzato di nuovo Twitter martedì per rispondere alla stazione radio della Florida MIX 105.1, che ha scritto: «Ok, quindi forse Doja Cat non si sta ritirando», accanto a un articolo sulle sue scuse di cui sopra.



«Sì, invece», ha risposto Doja.

Ci vediamo alla prossima puntata.