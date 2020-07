Doja Cat prende in giro chi ha paura del COVID e poi risulta positiva: «Quattro giorni di inferno»

La rapper Doja Cat ha contratto il coronavirus. L’ha rivelato lei stessa durante un’intervista, poche settimane dopo aver preso in giro chi aveva paura della pandemia in un video sui social: «È un’influenza! Siete delle femminucce! Non me ne frega niente del corona, mi bevo una Corona».

Durante un’intervista con Capital XTRA però la rapper ha confessato di essersi effettivamente presa il COVID-19: «Non so come sia successo, ma credo di averlo preso tramite delle consegne a casa. Ora sto bene, ma ho avuto quattro giorni di sintomi da paura».

Dal minuto 0:58: