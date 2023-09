Doja Cat ha cambiato la cover del suo disco (che era troppo simile a quella di una band metal tedesca)

Dopo che, nelle scorse ore, il web si era accorto che la copertina del nuovo disco di Doja Cat era pressoché identica a quella di una band metal tedesca, la rapper ha cambiato la cover di Scarlet, il suo nuovo album in uscita il 22 settembre.

Sia la sua cover che quella della band metal Chaver infatti, erano state realizzate dall’artista Dusty Ray, e non si capisce come sia stato possibile che alla fine fossero identiche. Ma Doja subito corsa ai ripari e ha pubblicato la nuova grafica, che presenta una coppia ragni invece del ragno solitario della prima versione. Qui sotto trovate la nuova grafica. Più sotto invece quella originale e quella del disco dei Chaver:

Intanto, oggi è uscito un nuovo singolo che anticipa il disco. Il brano è Demons e nel video, una storia horror ambientata in una casa infestata, c’è la partecipazione di Christina Ricci. Demons segue la pubblicazione di Paint the Town Red e di Attention, tutti brani che saranno presenti in Scarlet, il disco in uscita il 22 settembre.