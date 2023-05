Dogstar, la band di Keanu Reeves è tornata ad esibirsi live

A metà maggio avevano annunciato il loro ritorno dopo oltre 20 anni. E questo week end la band Nineties di Keanu Reeves, i Dogstar, è tornata e esibirsi dal vivo al BottleRock Festival nella Napa Valley, in California.

Il gruppo ha suonato pezzi dai due album in studio, Our Little Visionary del 1996 e Happy Ending del 2000, insieme a nuove canzoni dal prossimo disco che non ancora annunciato.

Composti da Reeves (voce e basso), da Robert Mailhouse (batteria) e da Brett Domrose (voce e chitarra), i Dogstar hanno pubblicato due album e un EP tra il 1996 e il 2002, prima di sciogliersi. Sebbene i Dogstar abbiano un mood grunge, Reeves ha recentemente ammesso che la sua band di riferimento è il gruppo dream-pop Alvvays.

the return of Dogstar pic.twitter.com/gyFLPCEyOS — Saul Levitz (@saullevitz) May 27, 2023

Every time they show Keanu on the jumbo screen there are bursts of screams — and not just from me 😂🤩 #BottleRock pic.twitter.com/36IhqKbU6V

— Mariecar Mendoza (@SFMarMendoza) May 27, 2023

In un’intervista pre-show con Billboard, Keanu aveva descritto i Dogstar come “qualcosa che fa parte della mia vita”. Parlando del desiderio di riunire la band, aveva spiegato: “Mi mancava suonare insieme, mi mancava scrivere insieme, mi mancava fare concerti insieme. È qualcosa che mi è sempre mancato. Siamo arrivati a un punto in cui non stavamo più suonando, e mi mancava… Una volta che abbiamo ricominciato a farlo è stato tutto bello, positivo e creativo, e allora ci siamo detti: ‘Okay, facciamo in modo che accada’”.

Sul versante cinema invece, Keanu Reeves visto recentemente nel capitolo 4 di John Wick presto sarà tra i protagonisti di una commedia dark scritta e diretta da Jonah Hill e di un film di Aziz Ansari con Seth Rogen.