DJ Jazzy Jeff potrebbe avere il coronavirus

DJ Jazzy Jeff, beatmaker e storico collaboratore di Will Smith – interpretava Jazz nella serie Willy, il principe di Bel-Air –, potrebbe avere il coronavirus. La notizia arriva dal suo profilo Instagram, dove ha raccontato quello che gli sta succedendo in una serie di stories.

“Mi sto riprendendo dalla polmonite, aveva colpito entrambi i polmoni: ho perso il gusto e dell’olfatto, due sintomi del virus. Se non ci fosse quell’angelo custode di mia moglie, non sarei qui a raccontarvelo”, ha detto. “Pregate per tutti i malati, è molto peggio di quanto pensiate”.

“Prendete la cosa seriamente… Al virus non interessa chi sei, cosa fai o quali sono i tuoi piani. Restate al sicuro”, ha concluso.