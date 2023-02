Dirty Mondays, la serata più rock di Milano ospita i Trampolene

Per chi ama il rock’n roll, il lunedì sera a Milano ha un solo nome: Dirty Mondays. Da più di dieci anni infatti il “most insane rock’n roll party” milanese continua a scaldare e animare il giorno più complicato della settimana con concerti e dj set.

Per la prossima data, in programma lunedì 20 febbraio, a salire sul palco del Nepentha Club sarà il turno dei Trampolene, trio gallese formato dal cantante e chitarrista Jack Jones (già al lavoro, tra i tanti, con Pete Doherty), il bassista Wayne Thomas e il batterista Kyle “Mr” Williams. La band, conosciutasi grazie ad una sigaretta scroccata, ha pubblicato tre album in dieci anni (Swansea to Hornsey, Pick a Pocket or Two, Love No Less Than A Queen), e lo scorso mese ha lanciato il nuovo singolo, Money. I Trampolene hanno anche collaborato con Pete Doherty nel brano Uncle Brian’s Abattoir.

Dopo aver suonato al fianco di Liam Gallagher, Libertines, Kasabian Buzzcocks, e molti altri, i Trampolene arriveranno con il loro misto di rock e spoken word in Italia per una data unica. L’appuntamento è quindi per lunedì 20 febbraio, al Nepentha Club per Dirty Mondays in media partnership con Rolling Stone.

Ci si può registrare all’evento a questo link.