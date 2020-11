Diplo è nei guai per una storia di revenge porn

Una donna di Los Angeles ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Diplo. Lo afferma il sito Daily Beast. Motivo: il produttore avrebbe diffuso un’immagine pornografica della donna al fine di «umiliarla e spaventare altre donne che potrebbero farsi avanti». L’avvocato di Diplo ha respinto ogni accusa.

La donna ha ingaggiato Lisa Bloom, legale di alto profilo. «La nostra cliente è stata sottoposta a un elaborato processo di verifica e lo ha superato», ha detto Bloom. «La trovo molto credibile».

La donna ha esposto pubblicamente il suo rapporto con il produttore in ottobre, quando ha scritto su Twitter che Diplo avrebbe ingaggiato un investigatore privato dopo un litigio nel tentativo di spaventarla e di convincerla a non rivelare «dettagli disgustosi» su di lui. «L’investigatore privato mi ha detto che sa dove vivo, dove vivono i miei genitori, dove lavoro e dove lavorano i miei. Vedetela come vi pare, ma per la maggior parte delle persone questa si chiama minaccia».

Diplo hired a Private investigator to contact me after an argument/fight that we had with each other in attempt to scare me into not speaking out on the disgusting details I know about him

La donna ha inoltre accusato Diplo di avere filmato un loro incontro sessuale senza il suo consenso. Nello stesso thread, un non meglio identificato utente di Twitter ha postato una foto della donna nuda. «Nella richiesta di ordine restrittivo» spiega Bloom «la mia cliente afferma che l’unica persona in possesso di quella foto era Diplo» (l’immagine è stata poi cancellata da chi l’ha postata).

This looks like revenge porn, a violation of law, as well as a violation of Twitter terms of use. Is this you, @diplo?

This is not a game.

— Lisa Bloom (@LisaBloom) October 29, 2020