Dimartino ritorna con ‘Cuoreintero’

È uscito oggi Cuoreintero, singolo che sigla il ritorno del cantautore Antonio Dimartino e anticipo del nuovo album di inediti Afrodite – il il primo per 42 Records in collaborazione con Picicca – in uscita prevista per il prossimo 25 gennaio.

Un ritorno spiazzante per Dimartino, primo tassello di un nuovo viaggio musicale, tra influenze anni ‘70 italiane e sfumature di psichedelia tra il rock e l’elettronica cui l’artista ha lavorato insieme al produttore Matteo Cantaluppi.

Un brano che, accompagnato dal video realizzato da Manuela Di Pisa, diventa quindi un vero e proprio manifesto che parla di crescita e nuove responsabilità, ma anche della necessità di perdersi per ritrovare la propria identità. In questo smarrimento, solo gli affetti a fare da bussola.

«Mentre visitavo il museo egizio di Torino, mi sono soffermato sull’antica pratica della psicostasia, la pesatura del cuore, a cui, secondo il libro dei morti, era sottoposto ogni defunto prima di accedere all’aldilà» ha commentato Dimartino parlando della genesi di Cuoreintero. «Ho pensato all’unicità del cuore di ogni essere umano e mi è venuto in mente un concetto semplice, ma fondamentale: oggi prima di curare un’intera società bisognerebbe cominciare a curare le proprie solitudini».

Le sorprese non finiscono qui perché il prossimo 15 febbraio parte da Palermo il Afrodite Tour 2019, che portrà il cantautore sui palchi dei principali club italiani. I biglietti sono disponibili per la vendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Questo il calendario completo di “Afrodite Tour 2019”:

15/02/19 PALERMO – I CANDELAI

16/02/19 CATANIA – MA

21/02/19 MILANO – SANTERIA SOCIAL CLUB

22/02/19 CAVRIAGO (RE) – CIRCOLO KESSEL

28/02/19 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

09/03/19 COVERSANO (BA) – CASA DELLE ARTI

14/03/19 COSENZA – AUDITORIUM UNICAL

15/03/19 ROMA – MONK

16/03/19 BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB