Dieci, in anteprima il nuovo video ‘Be Your Lover’

S’intitola Be Your Lover il singolo con cui si presenta sulla scena Dieci, alias Roberto Grosso Sategna, musicista da anni al fianco di Cosmo sia nel progetto solista che nel progetto con i Drink To Me

Be Your Lover è un singolo che vive nell’incrocio del cantautorato con la house music e la Uk garage. Una canzone in cui le parole raccontano dell’intreccio indissolubile tra sesso e amore, dove l’uno diventa l’altro in maniera indistinguibile e le parole sono la narrazione del video diretto da Jacopo Farina, incentrato sul corpo.