Dieci giorni dopo ‘After Hours’, The Weeknd pubblica tre nuove canzoni

Un tempo le edizioni deluxe degli album contenenti inediti arrivavano dopo 10 anni, oggi dopo 10 giorni. Stanotte The Weeknd ha pubblicato una nuova versione deluxe di After Hours, l’album uscito il 20 marzo (qui la nostra recensione). Il 23 marzo aveva già pubblicato una nuova versione contenente vari remix. Ora è arrivata una seconda edizione deluxe (disponibile in streaming con o senza testi espliciti). Contiene 22 pezzi tra cui tre inediti: Nothing Compares, Missed You e Final Lullaby.

After Hours è entrato direttamente al primo posto della classifica italiana FIMI degli album. Non era mai successo prima a The Weeknd. Blinding Lights è balzato al numero uno di quella dei singoli superando Bando di Anna. Il singolo ha superato i 600 milioni di stream su Spotify e si avvicina ai 200 milioni di visualizzazioni su YouTube sommando video e audio ufficiale.