Devendra Banhart torna in Italia: mettete il vostro vestito migliore per piangere con lui

Martedì 21 novembre appuntamento d’obbligo all’Auditorio Fondazione Cariplo di Milano per «piangere con il nostro vestito migliore» insieme a Devendra Banhart. Il cantautore, ritenuto uno dei più creativi del panorama hippie-folk americano, torna infatti nel nostro paese con due date targate Vivo Concerti a Milano e a Trieste. In entrambe le occasioni i concerti saranno aperti dal berlinese John Moods.

Musicista sfavillante e surreale, negli anni ha fatto venire il mal di testa ai critici di tutto il mondo che cercavano di inquadrarlo, con risultati altalentanti, ora nel calderone dell’indie rock, ora in quello del folk, passando per psichedelia e art pop. La verità è che Devendra Banhart è tutto questo e niente di questo: nei suoi dischi, a partire dall’ultimo lavoro Flying Wig, i cui brani costituiranno il nocciolo degli spettacoli di questo tour, le influenze si mescolano senza confini, a servizio della malinconia e della «tristezza abbellita» di chi, appunto, «piange con indosso il suo vestito migliore», come l’artista definisce la sua musica. I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com.

Texano di nascita, Banhart ha trascorso l’infanzia in Venezuela prima di tornare negli Stati Uniti a San Francisco, dove ha studiato coltivato la passione per il disegno e la pittura, iniziando in seguito a esibirsi in alcuni locali. Un talento impressionante che gli è valso l’apprezzamento di molti colleghi, poi sfociato in svariate collaborazioni con artisti del calibro di Anohni, CocoRosie e Vashti Bunyan. Fisiologicamente poliedrico, ha realizzato anche una collezione di opere d’arte originali che, dal 2007, è esposta al MOMA di San Francisco nell’ambito di una mostra intitolata Abstract Rhytms che ospita anche i lavori di Paul Klee. Flying Wig, ultimo album prodotto in collaborazione con l’artista e polistrumentista Cate Le Bon, è uscito lo scorso 22 settembre 2023.

Inoltre, sempre il 21 novembre, Devendra sarà ospite di una special panel interview al Museo del Novecento di Milano per la Music Week.