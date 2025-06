‘Desolée’ è la risposta di Anna all’estate

La vera baddie è tornata: con Desolée Anna lancia il suo singolone estivo, ufficialmente in gara per il tormentone del 2025.

ANNA - DÉSOLÉE (Lyrics video)

Il singolo della rapper classe 2003 è prodotto dal suo sodale Miles, già autore di hit come Drippin in Milano. «Non volevo fare il solito pezzo estivo con la cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili» ha detto Miss Pepe riguardo al suo novo singolo. «Con Miles è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa».

Il nuovo pezzo arriva a quasi un anno esatto di distanza da Vera Baddie, l’album che l’ha incoronata ad artista femminile più ascoltata in Italia nel 2024. Ora si parla di tour, qui trovi i biglietti per tutte le date.