Deprimersi con stile: è uscito ‘Considera’, l’anti-tormentone di Colapesce e Dimartino

Interviste

Per non sentire il peso delle aspettative Colapesce e Dimartino hanno fatto un film

Un po' 'Non ci resta che piangere', un po' 'Get Back', esce in sala per tre giorni (20, 21 e 22 febbraio) 'La primavera della mia vita' di Zavvo Nicolosi starring il duo canoro. Che diventa anche cinematografico (vedere la clip in esclusiva per credere)