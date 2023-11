Depressione, canzoni imposte, Ivan Graziani: a X Factor ieri sera Morgan ha litigato con tutti

È stata una puntata bollente quella che è andata in onda ieri sera a X Factor. Mattatore della serata, come potete immaginare, è stato un Morgan che sin dalle prime battute si è mostrato pronto ad attaccare tutti i sui colleghi.

Il primo della lista è stato Dargen D’amico che ha riportato in auge una vecchia diatriba su Bellissima di Annalisa (che è stata ospite della serata ma a cui è graziata dall’interagire con l’ex Bluvertigo), accusando Morgan di parlargli alle spalle. «Vorrei che nel nostro rapporto si fosse sinceri li fuori e sinceri qui, non che nei camerini dici una cosa di me e qua ne dici un’altra, e mi dici che io mi sono piegato allo show business». La pronta risposta: «Io non so tu cosa stia delirando perchè devo dire che stai dicendo delle cose che la gente non conosce, ti sta riferendo probabilmente a quello che ti ho detto io, ovvero che ti sei venduto al music business che è sinceramente quello che penso, quindi te lo dico qui davanti le telecamere così come te lo dicevo prima fuori, ed è un discorso tra me e te».

Il siparietto tra i due è continuato anche a microfoni spenti durante l’esibizione di una delle concorrenti, Maria Tomba. Quando è arrivato il turno di commentare la sua performance, Fedez – che della Tomba è giudice – ha colto in fallo i due colleghi accusandoli di non aver seguito l’esibizione giovane cantante.

Per tutta la prima parte di puntata Morgan e Dargen hanno continuato a monopolizzare il microfono durante i commenti delle esibizioni, venendo più volte rimproverati da Ambra, la più educata in sala ma visivamente la più scocciata, e Fedez: «Ragazzi, non so se vi hanno insegnato il format, Dargen lo fa da due anni, si va a turno e poi tu rispondi. Se volete fare il dibattito tra voi due, io vi lascio fare… prima non avete ascoltato il pezzo, ora vi concentrate solo voi due, se ci volete far parlare anche a noi». La stessa Ambra in un lungo backstage si è ritrovata a discutere animatamente con Morgan chiosando: «Tutto questo è ridicolo».

continua la discussione ambra-morgan durante l’esibizione degli stunt pilots 🧐#XF2023 pic.twitter.com/4CF65pZGcS — Estée 🌇 (@esisteunposto) November 17, 2023

In un clima tutt’altro che disteso (la stessa Ambra parlerà di comportamenti bambineschi dei giudici), sull’ultima esibizione, quella de Il Solito Dandy, Morgan è sbottato contro la produzione. Se ad inizio serata aveva accusato la produzione di non avergli permesso di scegliere i brani per i suoi ragazzi durante “la giostra” (un turno ad eliminazione super veloce), questa volta Morgan parla di «iniquità» di trattamento nella messa in scena. Per l’esibizione del Solito Dandy, infatti, erano stati preparati dei cartonati dello stesso cantante con un fisico da palestrato a giocare con Ci vuole un fisico bestiale, il brano di Luca Carboni scelto da Dargen per il suo concorrente. «Perché se lo chiedete voi queste cose ve le danno, e se lo faccio io mi viene detto di no?» ha sbottato Morgan, «Lui deve arrivare fino alla fine, non può uscire Il Solito Dandy, è impossibile, perché lo fanno rimanere dentro con tutti gli stratagemmi del mondo. Io non contesto lui, ma l’iniquità delle esibizioni».

non so aggiungere altro#XF2023 pic.twitter.com/0r2Ioxc5hb — viky non è più sola (@naliaddicted) November 17, 2023

Da qui il putiferio. Morgan ha iniziato un lungo sproloquio sul tema, continuando ad interrompere gli altri giudici, in particolare Ambra, oramai tristemente rassegnata. Così ha provato ad intervenire in suo soccorso Francesca Michielin che però il cantautore ha zittito con una frase che in un attimo è diventata un caso, «Va bene, va bene… ti aspetta Ivan Graziani di là», in riferimento alla gaffe della settimana precedente della Michielin in cui, intervistando gli ospiti Dimartino e Colapesce, aveva mostrato di non sapere che Ivan Graziani fosse morto. Ironia della sorta, ad una settimana dalla gaffe diventata virale, Ambra ha scelto per il suo concorrente Matteo Alieno la canzone Il chitarrista di Ivan Graziani. «Dieci anni di X Factor e proprio adesso scelgono una sua canzone», ha chiosato la Michielin facendo poi una sorta di mea culta. Dopo la frase di Morgan, la Michielin è rimasta impietrita, scegliendo di non rispondere alla provocazione e accettando la solidarietà di Fedez durante il successivo break pubblicitario.

In una sorta di rush adrenalinico di polemiche però Morgan ha voluto concludere la serata attaccando anche Fedez: «Fedez, mi fai da psicologo?». «Non sarei in grado», la risposta del rapper a cui Castoldi replica, nello sgomento generale: «Sei troppo depresso per essere psicologo». Per fortuna di tutti, però, Fedez ha fatto un passo indietro ed evitato uno scontro diventato inutilmente e umanamente spregevole.

“Sei troppo depresso per farmi da psicologo?” Il problema è ⁦@SkyItalia⁩ che ha scelto di chiamare Morgan. Ancora. Ma dobbiamo sentire ancora cose simili? E questa è solo la punta dell’iceberg. Che cosa apporta Morgan al programma? Non è trash. È solo un brutto spettacolo. pic.twitter.com/OcgPsO1LM6 — ADTOOMUCH💌 (@adtoomuch) November 17, 2023

I social non hanno perdonato quest’attacco gratuito di Morgan sulla dichiarata patologia di Fedez e quindi il cantautore ha provato a spiegarsi con un video notturno postato sui suoi social. Morgan ha parlato di sarcasmo, spiegando: «L’ho fatto ironicamente, ho una lunga storia di depressione personale e familiare, non ho voluto colpire l’ammalato». Poi il monologo è diventato molto personale tanto che Morgan ha parlato del suicidio del padre dovuto ad una crisi depressiva. «Sono il primo a vivere la depressione e so che è una condizione di sofferenza. È una condizione di ogni artista o creativo. La nostra società è depressa e fabbrica uomini e donne depressi». Citando il filosofo francese Michel Foucault ha aggiunto: «La malattia della società moderna è la depressione». E infine ha concluso: «Non bisogna strumentalizzarmi».