Depeche Mode, ‘Spirits in the Forest’ e ‘Live Spirits Soundtrack’ usciranno il 26 giugno

Dopo averlo portato al cinema nel novembre 2019, il 26 giugno i Depeche Mode pubblicheranno su DVD il documentario Spirits in the Forest di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Diretto da Anton Corbijn, il film racconta un concerto del gruppo inglese attraverso le esperienze di sei fan. Sarà accompagnato da Live Spirits Soundtrack, video che contiene l’intero concerto che la band ha tenuto alla Waldbühne di Berlino nell’estate 2018 durante il Global Spirit Tour.

Live Spirits Soundtrack sarà disponibile anche in versione audio su doppio CD, in vendita da solo o in un cofanetto con i due DVD. Qui sotto la track list del live.

Disco 1

1. Intro

2. Going Backwards

3. It’s No Good

4. A Pain That I’m Used To

5. Useless

6. Precious

7. World in My Eyes

8. Cover Me

9. The Things You Said

10. Insight

11. Poison Heart

Disco 2

1. Where’s the Revolution

2. Everything Counts

3. Stripped

4. Enjoy the Silence

5. Never Let Me Down Again

6. I Want You Now

7. Heroes

8. Walking In My Shoes

9. Personal Jesus

10. Just Can’t Get Enough