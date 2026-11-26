A due giorni dall’uscita del suo nuovo album Kintsugi, Elisa ha incontrato i fan alla Triennale di Milano per svelare il processo creativo che si cela dietro le 11 canzoni del disco. Ad accompagnarla ieri in questa vivisezione dei brani ci sono Dardust, che ha curato gran parte della produzione dell’album, e Carlo Antonelli, consulente scientifico della Triennale per l’ambito musicale. È stato proprio lui, come ricorderà nel corso dell’incontro, durante la sua esperienza in Sugar, a segnalare a Caterina Caselli la prima demo di Elisa.

Tra il palco e il pubblico c’è uno schermo che replica il desktop di Dardust, sul quale è aperto un software di produzione musicale in cui sono stati salvati tanti progetti quanti sono i pezzi dell’album. Tanti rettangoli colorati, disposti uno sopra l’altro, fanno una canzone. Quelle geometrie ordinate sullo schermo possono essere produzioni interamente digitali, campionamenti di registrazioni già esistenti oppure registrazioni di esecuzioni strumentali. Tutta la musica in questo disco è una questione di spazi.

Il quartier generale per la realizzazione di Kintsugi è stato il Lotus, lo studio privato di Elisa per cui, spiega, ha speso una fortuna. «Volevo uno spazio grosso per poter ospitare anche un’orchestra grande, perché amo le orchestre, amo anche i cori, soprattutto quelli numerosi». La struttura in legno ospita al suo interno uno skatepark, un vezzo che le è costato solo un decimo dell’intero studio, confessa Elisa: «Gasa tutti però, poi ci vengono anche i ragazzini del mio paese, è un elemento unico dal punto di vista architettonico, lo contraddistingue».

Per Dardust è un luogo magico, che isola dal mondo: «Ci sono stati momenti dove c’era la neve, era tutto bianco, abbiamo anche delle foto. Entri in una dimensione diversa, con una pressione creativa totalmente diversa, non ci si stanca mai. Io ho trovato me stesso molto più in forma, più lucido e resiliente rispetto allo stress che può esserci in uno studio a Milano alle sette di sera».

Solo Anche niente era tanto è nata a Roma, durante una session con Giorgio Poi e Franco126: «Hanno un immaginario struggente, sono legati a certi contesti introspettivi, quindi sono andata a cercarli perché sapevo che mi potevano accompagnare in quella zona. Credo che Giorgio Poi sia uno degli autori più importanti che abbiamo in Italia». F.O.M.O. invece «l’ho scritta insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate e Katoo, l’unico lavoro collettivo del disco, uno dei primi esperimenti che avevo fatto, forse quattro anni fa, però mi rendevo conto che non era quella la mia strada». Elisa firma testi e musiche di tutte le canzoni, condividendo in alcuni casi la scrittura e la composizione con altri autori. Alla produzione, oltre a Dardust, partecipano Matteo Cantaluppi, Giorgio Poi e Katoo.

Il disco nasce soprattutto dal dialogo artistico tra Elisa e Dardust, che si definisce un alleato: «Ero in una situazione personale molto particolare e trasformativa. Sapevo che non ero in grado in quel momento di affrontare da sola la produzione di questo album e ho chiesto a Dario di aiutarmi proprio e accompagnarmi nella costruzione di un immaginario. Avevo un pugno di canzoni che parlavano di dolore, trasformazione e rinascita, ma non volevo affrontarle da sola».

Dalle batterie di Amore è agli urli di F.O.M.O. II, scorrendo la tracklist, dei brani si ascoltano solo le molecole che li compongono, mostrando come sia l’architettura a reggere la melodia. Il kintsugi è un’antica arte giapponese che consiste nel riparare gli oggetti in ceramica utilizzando una lacca impreziosita da polvere d’oro. Allo stesso modo le canzoni vengono presentate come un insieme di frammenti, qui in Triennale ascoltati separatamente, ma che all’ascoltatore finale arriveranno come pezzi unici, saldati dall’oro.

È una metafora che attraversa tutto il disco. Le ferite delle relazioni, la perdita, la solitudine, la memoria e persino la paura di essere felici diventano il punto di partenza per una trasformazione che non implica la cancellazione del passato. Un percorso che dall’esperienza individuale arriva a interrogare la società contemporanea, soprattutto in F.O.M.O. II.

«Kintsugi vuol dire andare avanti», spiega Elisa nel presentare l’album, «ma portando con me tutto quello che mi ha fatto male anche fino a distruggermi e andare in mille pezzi, perché da tutte quelle crepe, è da lì che esce la mia luce». Kintsugi è un concept album non solo nelle tematiche, ma anche nella tecnica. Le composizioni nascono dall’incontro tra suoni elaborati attraverso software ed elementi recuperati dal passato. «Quei suoni tengono su tutto, danno un’estetica elegante e discreta. Fanno un lavoro gigantesco, quasi ghost. È come quando sparisce il sole dietro una nuvola. È tutto uguale, però è diverso», ha spiegato.

Mescolare passato e presente, analogico e digitale, Oriente e Occidente significa scegliere sapientemente gli ingredienti per creare ricette nuove: «Sono come uno chef che fa una nouvelle cuisine e mette insieme delle cose che normalmente magari uno non si immagina che potrebbero andare insieme in quel modo». L’arte del crossover è uno dei modi per continuare a sperimentare e uscire dai canoni ormai consolidati dei generi musicali ed è un’arte che ha molto a che fare con il kintsugi. Anche ricostruire significa creare. A chiudere il disco è Paura di star bene, un brano nato come omaggio a Ennio Morricone, con un cameo di Cesare Cremonini. Elisa aveva collaborato con il compositore per Ancora qui, canzone inclusa nella colonna sonora di Django Unchained di Quentin Tarantino.

«C’è questo fischio perché volevo firmare il fatto che era un omaggio al maestro Morricone. In origine la melodia del brano era reinterpretata dalla tromba, perché era lo strumento del maestro Morricone, poi ho chiesto a Cesare di suonare il sax, perché nel frattempo lui si è innamorato del sax. Siccome i nostri percorsi si sono intrecciati tantissimo negli ultimi anni, io ho collaborato sia nel suo disco precedente che in questo ultimo, allora volevo che anche lui entrasse nel mio percorso».

Il processo creativo dell’album è raccontato anche in Kintsugi… e sono la mia opera, mediometraggio diretto da Ludovico Boccianti e presentato il 23 ottobre alla 21esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screenings. Elisa, protagonista e voce narrante, ripercorre la genesi delle canzoni attraverso monologhi, ricordi, confessioni e danza, con le coreografie di Macia Del Prete.

L’uscita del disco sarà accompagnata da cinque proiezioni speciali con Elisa: il 26 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, il 27 al Cinema Barberini di Roma, il 28 al Pop Up Cinema Jolly di Bologna, il 14 dicembre al The Space di Trieste e il 15 dicembre al The Space di Napoli. In apertura del disco, invece, c’è Overture, nata come un inno: «Avevamo in mente un intro di un concerto gigante, volevamo che fosse epica». L’11 settembre 2027, infatti, Elisa sarà la prima donna a tenere un concerto tutto suo alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. Soundtrack ’97-’27 sarà la celebrazione dei suoi trent’anni di carriera, una giornata dedicata alla musica, all’arte, alla creatività, al benessere e alla sostenibilità, che partirà dalla mattina e culminerà nel concerto serale.