Demi Lovato: «Ho bisogno di tempo per guarire»

A circa due settimane dal ricovero per overdose, Demi Lovato ha deciso di utilizzare Instagram per scrivere un messaggio ai suoi fan: «Sono sempre stata trasparente sulle mie dipendenze. Quello che ho imparato è che non è qualcosa che scompare o se ne va col tempo. È un ostacolo che devo continuare a superare e con cui non ho ancora finito», ha scritto la popstar.

«Ora devo prendermi del tempo per guarire. L’amore che mi avete dimostrato non si può dimenticare, e non vedo l’ora arrivi il giorno in cui potrò dire di esserne fuori».

Demi è stata ricoverata in seguito a un’overdose da oppiacei lo scorso 24 luglio.