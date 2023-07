Demi Lovato ha fatto un pezzo con Slash: tutto vero

Vi ricordate Sorry Not Sorry, singolo di Demi Lovato del 2017? Se la risposta è no, non c’è problema: potete ascoltare la nuova versione che la popstar ha registrato insieme a Slash, che per l’occasione fa uno dei suoi soli:

Il brano segue le reinterpretazioni in chiave rock di altri brani della Lovato, come Heart Attack e Cool For The Summer. Il progetto segue il sound del suo ultimo disco, HOLY FVCK.

Ma c’è di più: tutte queste versioni saranno raccolte nel disco Revamped, in uscita il 15 settembre.