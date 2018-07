Demi Lovato è «sveglia e si sta riprendendo», il comunicato dopo l’overdose

I Killers invitano un fan alla batteria, il risultato è strepitoso Durante il concerto al Lollapalooza Brandon Flowers ha fatto salire sul palco un ragazzo delle prime file per suonare ‘For Reasons Unknown’.

"Non suoniamo davanti ai carri armati”: fronda al Glastonbury russo Due band hanno rifiutato l'invito a Nashestvie, il più grande festival russo patrocinato dal Ministero della Difesa, in protesta con l'esposizione di mezzi militari, pattuglie e tendoni per il reclutamento di aspiranti soldati

Davide Petrella, in anteprima il nuovo video ‘Nevada’ Uno degli autori più ricercati della musica italiana torna con un nuovo progetto, una canzone "sbagliata" per un bacio infinito.

Ja sei namorar: i Tribalistas arrivano in Italia Una tappa a Milano e l'altra a Roma. Direi che c'è tempo per imparare una volta per tutte il testo in portoghese.

Yoko Ono: un nuovo album e un nuovo singolo Si chiama "Warzone" e uscirà il prossimo 19 ottobre. arà il suo ventunesimo album in più di 50 anni di carriera musicale, molto spesso controversa per via del rapporto fra i fan dei Beatles e la Ono stessa.

Gli Arctic Monkeys hanno suonato una cover degli Strokes Per iniziare il tour americano, Alex Turner e soci hanno suonato un omaggio alla band che li ha ispirati a iniziare.

Spice Girls: ecco i motivi per cui non ci sarà un tour (ma anche quelli per cui ci sarà) Le nuove dichiarazioni di Scary Spice sembrano suggerire che una reunion sia in corso, ma ci sono ragioni sia per essere scettici che fiduciosi. Ecco quali

L'indie italiano da sfigati che ci manca E fra questi gruppi dei primi Duemila non potevano mancare i Drink To Me del piccolo Cosmo.

Tyler, The Creator a Parigi con ASAP Rocky nel nuovo video La clip è ambientata a Parigi, proprio sotto la Tour Eiffel, e verso la fine spunta fuori anche Jaden Smith, rapper e attore alle prime armi, nonché figlio di Will Smith.