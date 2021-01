Demi Lovato avvista qualcosa in cielo: «Stanno arrivando»

La cantante Demi Lovato ha avvistato qualcosa di strano nel cielo: «Altro giorno, altro avvistamento di UFO» dice in un video che ha pubblicato su Instagram ieri. «Ma che cazz… stanno arrivando».

Non è una sorpresa che Demi Lovato sia appassionato di U.F.O. Insieme a Kesha ha parlato del suo interesse per le altre forme di vita spaziali nel podcast Kesha and the Creepies. Proprio nella puntata, Demi ha ricordato di aver trascorso mdel tempo a Joshua Tree, in California, insieme al dottor Steven Greer, «un ricercatore di extraterrestri tra i più importanti al mondo». «Abbiamo visto questa luce molto luminosa. Una sfera blu che continuava a fluttuare, a 20 o 30 metri di distanza».

All’epoca, ottobre dello scorso anno, Demi aveva spiegato di aver fatto questi avvistamenti grazie alla meditazione: «Ho scavato in profondità ho sperimentato non solo pace e serenità come mai prima, ma ho anche assistito ad avvistamenti incredibilmente profondi sia in cielo che a pochi metri di distanza da me».

«Il nostro pianeta è sta percorrendo un percorso distruttivo, ma noi possiamo cambiarlo insieme», aveva aggiunto alla fine del post pubblicato a lo scorso ottobre: