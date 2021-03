Demi Lovato, ascolta il nuovo singolo ‘Dancing With the Devil’

Demi Lovato ha pubblicato una nuova canzone, Dancing With the Devil, singolo estratto dal nuovo album Dancing With the Devil… The Art of Starting Over, in uscita il 2 aprile per Island Records. È un brano sulla vulnerabilità, in cui Lovato parla di tentazioni e dipendenze: “Ti ho detto che era tutto ok ma mentivo / ballavo col diavolo, fuori controllo / sono quasi arrivata in paradiso / era più vicino di quanto pensassi / è difficile dire no quando balli col diavolo”.

#DancingWithTheDevil is out now including a special acoustic performance 🖤🌫 It feels absolutely unreal having this out right now, I love you all so so much. Thank you for your support and love this week with the premiere of #DemiDWTD https://t.co/tgxlwGiHeE pic.twitter.com/k1ISyD25C5 — Demi Lovato (@ddlovato) March 26, 2021

Lovato ha anche pubblicato una versione acustica, insieme alla tracklist dell’album. «È irreale che la canzone sia finalmente uscita, vi voglio bene», ha scritto su Twitter. Il disco segue l’ultimo Tell Me You Love Me, uscito nel 2017. Conterrà 19 canzoni e tre bonus track, ed è concepito come companion piece della docuserie dedicato alla cantante – di cui abbiamo parlato qui – che racconta l’overdose del 2018 e il percorso verso la guarigione.