Deep Purple, rinviato tutto il tour a causa dei problemi di salute di Ian Gillan

«Cari amici, grazie per gli auguri e il sostegno che mi avete dimostrato negli ultimi giorni, significa tantissimo per me». Inizia così il messaggio con Ian Gillan comunica che a causa dei suoi problemi di salute, che già li hanno costretti a cancellare due concerti, i Deep Purple hanno dovuto rinviare tutte le date del tour in corso.

«A Lipsia» scrive il cantante «ho avuto un problema di salute che ha richiesto un intervento urgente in ospedale. Speravo di ricevere il via libera per resistere fino alla fine del tour, ma farlo comporterebbe rischi molto gravi. Di conseguenza, su consiglio del mio team medico e del mio management, abbiamo deciso di rinviare il resto del tour europeo e nel Regno Unito fino a nuovo avviso».

«Mi dispiace molto per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare, ma è la scelta migliore per tutti. Grazie per la comprensione».

Non si sa di preciso quali siano i problemi che hanno costretto Gillan al ricovero, né come stia di preciso adesso. La cancellazione dei concerti a Lipsia e Amburgo è stata comunicata la scorsa settimana come conseguenza di una non meglio specificata «emergenza medica che ha coinvolto Ian Gillan e che ha portato al suo attuale ricovero».