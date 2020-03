Deep Purple, guarda il video di ‘Throw My Bones’

Un visitatore proveniente da un luogo lontano vaga per il mondo moderno nel nuovo video di Throw My Bones dei Deep Purple, il primo singolo del prossimo album della band, Whoosh !, in uscita il 12 giugno.

Throw My Bones ritrova i pionieri dell’hard rock in ottima forma, in un mix di riff, batteria possente e misteriosi suoni al synth, mentre il frontman Ian Gillan medita sul destino del mondo, cantando: “All I’ve got is what I need/ The bets are off, as far as I can see/ Why should I walk into the great unknown/When I can sit here, and throw my bones?”.

In un dichiarazione, il video è stato descritto come “un invito a fare un passo indietro per vedere il quadro generale. È una chiamata a osservare il pianeta e ad agire”. Nella clip, un astronauta cade sulla Terra dallo spazio e vaga attraverso una città senza nome, per poi uscire nella natura, osservando in silenzio sia il caos che la quiete del mondo che lo circonda. Il suo viaggio termina quando arriva nel deserto, inizia a spogliarsi della sua tuta spaziale e poi si dissolve nell’aria.

Whoosh ! è il 21esimo album dei Deep Purple e arriva dopo l’ultimo, Infinite, del 2017. L’LP è stato prodotto da Bob Ezrin: l’edizione deluxe comprende un film che vede conversare per un’ora il bassista Roger Glover e Ezrin e il video della performance completa della band all’Hellfest del 2017.