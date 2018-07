Davide Petrella, in anteprima il nuovo video ‘Nevada’

Lui è uno degli autori più richiesti e inconfondibili della musica italiana, sono firmate da Davide Petrella, infatti, le hit più amate di Cesare Cremonini, Elisa, da Fedez e J-Ax, Jovanotti, Fabri Fibra, Gianna Nannini, Emma e tantissimi altri.

Lo scorso 8 giugno è uscito il suo primo album solista, Litigare, una nuova sfida che contiene tutte le contraddizioni di questo periodo e del suo autore, una lotta continua tra chi è adesso e chi era prima.

Oggi vi presentiamo in anteprima il video realizzato da Bendo per Nevada, non un singolo – il prossimo uscirà a settembre –, ma un progetto artistico che Petrella ha descritto per noi con le sue parole:

“Nevada è un bacio lunghissimo.

Erano deserti ma il video è in una foresta.

È Estate piena, ma ho scelto un pezzo che non fa il gioco dell’estate.

Il ritornello nel momento clou, lo blocco.

Le strofe cambiano melodia in continuazione.

Mi piacciono le cose sbagliate.

Sto costruendo..

e costruire per me è fatto di tante cose,

più ne riuscirò a fare, più sarò felice..

più sarà a fuoco tutto questo.

La musica pensata per singoli non è la mia storia.. io ho bisogno di più storie per costruire.

Questa canzone dovevo tirarla fuori proprio in questo preciso momento della mia vita.

Mi piace la rete.

Mi piace la gente.

Mi piacciono le cose sbagliate,

ma quelle belle però.. quelle che arrivano all’improvviso e ti spaccan’ o core..

come questa canzone ha fatto per me.

Raccontateci qualcosa, che ci emozioni.

Siamo qui..”