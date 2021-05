David Lynch dirige Donovan: guarda il nuovo video di ‘I Am the Shaman’

Donovan festeggia il suo settantacinquesimo compleanno con il nuovo video di I Am the Shaman, diretto da David Lynch. Il brano fa parte di Ritual Groove, l’album uscito nel 2010, ed è stato prodotto proprio da Lynch nel suo studio di Los Angeles. Il cantautore è protagonista assoluto del video, che contiene moltissimi tocchi tipici dello stile del regista di Strade perdute: primi piani surreali, inquadrature astratte dell’oceano, cieli stellati.

«È stato tutto improvvisato», dice Donovan in un post Facebook a proposito della genesi del brano. «Sono andato a trovare David in studio e mi ha proposto di mettermi davanti ai microfoni. Lui era in regia con mia moglie Linda, mi aveva chiesto di portare una canzone abbozzata, neanche lontanamente finita. Volevamo concluderla insieme, ed è successo! Ho composto in maniera estemporanea, i versi venivano fuori naturalmente, nuovi giri di accordi apparivano senza sforzo».

«David e io siamo compagni su una strada creativa poco percorsa», conclude il cantautore. Oltre al videoclip, Donovan ha ripubblicato I Am the Shaman come singolo. È disponibile in digitale e in un’edizione limitata in vinile (200 copie).