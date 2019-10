David Lee Roth: «I Van Halen sono finiti»

Difficilmente vedremo i Van Halen esibirsi ancora. A parlare David Lee Roth, che durante un’intervista radio per promuovere la sua residency a Las Vegas, ha dichiarato: «Credo che la band sia finita: «Ero stato contattato dal management della band per un tour nel 2019. Non siamo neanche riusciti a definire le prime cose. La mia residency a Las Vegas è già la fase successiva».

Niente tour quindi, e neanche nuovo materiale in studio: «Eddie racconterà la sua versione. Ma non sta a me dirlo».

L’ultimo album della band è A Different Kind Of Truth, del 2012. Il reunion tour è stato vociferato molte volte negli ultimi tempi, ma dopo le dichiarazioni di Roth sembra chiaro che non si farà più. Intanto, il cantante si prepara per i suoi concerti a Las Vegas, previsti alla House of Blues di Mandalay Bay a partire dal prossimo gennaio.