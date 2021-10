David Lee Roth ha annunciato il suo ritiro dalle scene

David Lee Roth terrà l’ultimo concerto dei suoi 49 anni di carriera l’8 gennaio 2022, alla House of Blues al Mandalay Bay di Las Vegas. Lo ha confermato un portavoce dell’ex frontman dei Van Halen a Rolling Stone.



«Appendo le scarpette al chiodo», ha detto Roth al Last Vegas Review, prima di inviare l’audio della sua versione della conversazione al fansite Van Halen News Desk. «Mi ritiro».



«Mi tocca fare i conti con quanto sia breve il tempo, e il mio tempo probabilmente è ancora più breve», ha affermato Roth.



Roth ha anche riflettuto sulla perdita di Eddie Van Halen, morto lo scorso 6 ottobre. «Ho pensato che avrei potuto essere davvero io il primo ad andarsene», ha spiegato Roth, che ha aggiunto di essere stato parecchio in contatto con il batterista dei Van Halen Alex Van Halen. «Avrei potuto pensare che fosse il mio momento. E i miei dottori mi hanno costretto ad affrontare il fatto che ogni volta che salgo sul palco, metto in pericolo il mio futuro».



Roth suonerà per ben cinque show alla House of Blues, a partire da Capodanno; ha raccontato al Las Vegas Review che stava pianificando 75 prove per quegli spettacoli con la sua band di backup. «Questi sono i miei ultimi cinque spettacoli«, ho sottolineato.



Roth ha concluso il suo intervento spiegando: «Ho dato tutto quello che avevo. È stata una corsa fantastica, strepitosa, non ho nessun rimpianto, niente da dire su nessuno. Mi mancherete tutti. State in campana».



Da Rolling Stone USA